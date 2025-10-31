El príncipe Andrés hizo que llevaran a 40 putas a su hotel de cinco estrellas en solo cuatro días durante un viaje a Tailandia financiado con dinero de los contribuyentes

El ya expríncipe Andrés, expulsado de la monarquía británica por su hermano el rey Carlos III, hizo que llevaran a 40 prostitutas a su hotel de cinco estrellas en solo cuatro días durante un viaje a Tailandia financiado con dinero de los contribuyentes, según cuenta el historiador real Andrew Lownie en un podcast. Andrew Mountbatten-Windsor «no tiene límites morales» y se aprovechó de su cargo como enviado comercial para «llenarse los bolsillos» y perseguir mujeres, abunda el historiador.