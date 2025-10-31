edición general
41 meneos
74 clics
El príncipe Andrés hizo que llevaran a 40 putas a su hotel de cinco estrellas en solo cuatro días durante un viaje a Tailandia financiado con dinero de los contribuyentes

El príncipe Andrés hizo que llevaran a 40 putas a su hotel de cinco estrellas en solo cuatro días durante un viaje a Tailandia financiado con dinero de los contribuyentes

El ya expríncipe Andrés, expulsado de la monarquía británica por su hermano el rey Carlos III, hizo que llevaran a 40 prostitutas a su hotel de cinco estrellas en solo cuatro días durante un viaje a Tailandia financiado con dinero de los contribuyentes, según cuenta el historiador real Andrew Lownie en un podcast. Andrew Mountbatten-Windsor «no tiene límites morales» y se aprovechó de su cargo como enviado comercial para «llenarse los bolsillos» y perseguir mujeres, abunda el historiador.

| etiquetas: andrés , prostitutas , andrew mountbatten-windsor , epstein , príncipe
34 7 0 K 332 actualidad
28 comentarios
34 7 0 K 332 actualidad
Comentarios destacados:      
TripleXXX #21 TripleXXX
#4 Es la cara de Tyson si le proponen un combate con Poli Díaz xD
2 K 23
Cuñado #23 Cuñado
#21 O la de Juancar si le dicen que tiene que devolver lo robado.
0 K 7
Pacman #1 Pacman
40?
Sujetame el cubata
/Abalos
8 K 94
Ultron #6 Ultron
#1 40?
Sujetame el cubata
/Abalos Juancar
12 K 136
#10 Katos
#6 Abalos KOLDO Juan Carlos...
Todos con tu dinero
2 K 38
TripleXXX #20 TripleXXX
#6 Al lado del jc este tipo es un aficionado :troll:
1 K 16
Eibi6 #15 Eibi6
#1 nuestra exMajestad JC seguramente si que se manejo por esas cifras en las bacanales en él golfo pérsico, Abalos me da que es un principiante al lado de la realeza
3 K 37
lonnegan #16 lonnegan
#1 Me vas a perdonar pero el Borbón juega en otra categoría
3 K 39
#18 Nusku *
#1 Espera que te sujetan el cubata todos los de la Gürtel, que vienen en tropa y en volquetes acompañados de los de la Púnica.
1 K 20
Pacman #22 Pacman
#18 Aceptalo con deportividad, hombre :-D
0 K 11
#25 Nusku
#22 Tienes razón, se me olvidaba la trama Lezo y el caso Palma Arena, mis disculpas.
1 K 20
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Ni las 70 vírgenes que prometen otros…
4 K 66
calde #13 calde
#2 Estos son más listos listillos, y se van a la tumba con la deuda cobrada por si acaso...

Quién se podría esperar algo así de la monarquía...? Qué decepción! :roll:

Esta semana sin escuché a algún británico muy defensor de la monarquía, hablar de que este señor le decepcionaba, pero que los otros son muy buenos... Cuánto ignorante hay por el mundo adelante... así nos va. ¬¬
3 K 36
AntiTankie #28 AntiTankie
#13 creo que de los viejos no se salva ni uno
0 K 6
bronco1890 #7 bronco1890 *
lo que Lownie describe como «una crisis de mediana edad»
A mí me dio por tatuarme un dragón en la pantorrilla y ya me parecía un exceso
2 K 30
Stieg #11 Stieg
#7 Yo me compré moto. No llego al nivel de Andrés, pero casi.
1 K 19
ccguy #14 ccguy
No dice lo más importante que es cuanto costaron esas vacaciones. Me lo pregunta un amigo.
0 K 20
Don_Pixote #8 Don_Pixote
40 putas en Tailandia significa que algún rabo se comió
1 K 18
Mark_ #12 Mark_
#8 quién no se ha comido un rabo alguna vez por despiste, hombre. Que esas cosas pasan :-D
1 K 20
#3 Aas59
Jodoooo.
Abalos. Toma nota.
1 K 17
#17 eldios13
Pero esto a quien se lo pide y que cara se le queda? A un escolta? Al tour operador? Al de recepción?
0 K 11
#5 wendigo
40 en 4 días.... joder ni aunque fuera entre ellas, vaya desperdicio

Saludos
0 K 10
#9 CrudaVerdad
#5 no quería una lluvia dorada sino una tormenta :troll:
1 K 22
#19 wendigo
#9 Te diría que salieras de mi cabeza, pero me has dado que pensar.... y he pensado en una riada de esas de lodo, y me han dado ganas de merendar nocilla :troll:

Saludos
0 K 10
Olepoint #24 Olepoint
Y de este nos hemos enterado.. Hay gente que sigue votando en las urnas a "partidos políticos" que apoyan a gentuza como esta después de siglos y siglos de expolio al resto de seres humanos.
0 K 7
#27 perica_we
todo lo que está saliendo ahora del tema.... o lo que está pasando con el príncipe andrés puede ser porque se vengan futuras informaciones?
0 K 7

menéame