El príncipe Andrés hizo que llevaran a 40 putas a su hotel de cinco estrellas en solo cuatro días durante un viaje a Tailandia financiado con dinero de los contribuyentes

El ya expríncipe Andrés, expulsado de la monarquía británica por su hermano el rey Carlos III, hizo que llevaran a 40 prostitutas a su hotel de cinco estrellas en solo cuatro días durante un viaje a Tailandia financiado con dinero de los contribuyentes, según cuenta el historiador real Andrew Lownie en un podcast. Andrew Mountbatten-Windsor «no tiene límites morales» y se aprovechó de su cargo como enviado comercial para «llenarse los bolsillos» y perseguir mujeres, abunda el historiador.
Sujetame el cubata
/Abalos
Sujetame el cubata
/
AbalosJuancar
Todos con tu dinero
listoslistillos, y se van a la tumba con la deuda cobrada por si acaso...
Quién se podría esperar algo así de la monarquía...? Qué decepción!
Esta semana sin escuché a algún británico muy defensor de la monarquía, hablar de que este señor le decepcionaba, pero que los otros son muy buenos... Cuánto ignorante hay por el mundo adelante... así nos va.
A mí me dio por tatuarme un dragón en la pantorrilla y ya me parecía un exceso
Abalos. Toma nota.
Saludos
Saludos