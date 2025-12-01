Por primera vez desde 1988, Estados Unidos no conmemora oficialmente el Día Mundial del SIDA [ENG]

Estados Unidos no conmemora el Día Mundial del SIDA. Es la primera vez que Estados Unidos no participa desde que la Organización Mundial de la Salud creó este día en 1988 para recordar a los millones de personas que han fallecido por enfermedades relacionadas con el SIDA y renovar su compromiso de combatir la epidemia que aún se cobra la vida de más de medio millón de personas cada año. El presidente Trump no tiene nada planeado para este año y el Departamento de Estado ha ordenado a sus empleados que no conmemoren el día.