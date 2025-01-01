edición general
6 meneos
5 clics
La primera Santa Misa de la historia en la Plaza de Toros de Huesca antes de la feria

La primera Santa Misa de la historia en la Plaza de Toros de Huesca antes de la feria

Este viernes tiene lugar una Eucaristía oficiada por el sacerdote salesiano Josan Montull para rezar por el ciclo taurino y por el buen desarrollo de las fiestas de San Lorenzo

| etiquetas: toros , católicos , misa , muerte , sangre , fiesta , medieval
5 1 0 K 61 actualidad
4 comentarios
5 1 0 K 61 actualidad
ipanies #1 ipanies *
A la empresa adjudicataria de la Plaza de Toros de Huesca le anima la idea de que los católicos puedan rezar por todo lo que rodea la Feria Taurina con extensión a todas las actividades de San Lorenzo, dentro de los valores festivos de la tauromaquia.
Lo que está haciendo el PP en Huesca es un viaje en el tiempo que nadie se puede imaginar o_o
En unos sitios no deja rezar en unas instalaciones deportivas y en otros utilizan espacios públicos para rezar porque solo sufran y mueran los toros y no los torturadores.
2 K 34
tintodeverano #2 tintodeverano *
#1 La Conferencia Episcopal Española tiene una larga tradición en sorprender con sus alianzas terrenales.

Lo de los toros hasta podrían defenderlo con los múltiples sacrificios animales que aparecen en sus Sagradas Escrituras .

Aunque no sé yo si llegarán a hacer la conexión de manera explícita. :shit:
1 K 20
Asimismov #4 Asimismov *
¡Vuelven los autos de fe¹ ... a los toros!
Bestias cuadrúpedas, negras, con cuernos y rabo dentro del pentáculo en una danza de la muerte² de sangre y purificacion.

¹es.m.wikipedia.org/wiki/Auto_de_fe

²es.m.wikipedia.org/wiki/Danza_de_la_Muerte

¡Viva la Baja Edad Media!
0 K 12
#3 Emotivo
Son dos actos o actuaciones muy diferentes , pero ambas tienen su público.
Lo que no sé yo si en los textos sagrados viene algo del espectáculo de los toros. No creo.
0 K 7

menéame