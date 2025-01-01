La primera Santa Misa de la historia en la Plaza de Toros de Huesca antes de la feria

Este viernes tiene lugar una Eucaristía oficiada por el sacerdote salesiano Josan Montull para rezar por el ciclo taurino y por el buen desarrollo de las fiestas de San Lorenzo
Lo que está haciendo el PP en Huesca es un viaje en el tiempo que nadie se puede imaginar
En unos sitios no deja rezar en unas instalaciones deportivas y en otros utilizan espacios públicos para rezar porque solo sufran y mueran los toros y no los torturadores.
Lo de los toros hasta podrían defenderlo con los múltiples sacrificios animales que aparecen en sus Sagradas Escrituras .
Aunque no sé yo si llegarán a hacer la conexión de manera explícita.
Bestias cuadrúpedas, negras, con cuernos y rabo dentro del pentáculo en una danza de la muerte² de sangre y purificacion.
¹es.m.wikipedia.org/wiki/Auto_de_fe
²es.m.wikipedia.org/wiki/Danza_de_la_Muerte
¡Viva la Baja Edad Media!
Lo que no sé yo si en los textos sagrados viene algo del espectáculo de los toros. No creo.