En primera persona: Todos los días se nos mueren entre 15 y 20 personas en planta

Vayamos a lo esencial: el cuello de botella en mi hospital está en que no hay respiradores. Como consecuencia, no podemos meter a más gente en cuidados intensivos a no ser que se muera un paciente y hacer el relevo. Nadie entra en la UCI si no está intubado, es decir, si no le podemos garantizar ventilación mecánica. ¿Quiero esto decir que los enfermos que están en planta no están graves? No, antes al contrario. Todos los días se nos mueren entre 15 y 20 personas en planta porque no podemos pasarlas a la UCI. Trabajamos al límite de lo dantesco