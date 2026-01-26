edición general
18 meneos
34 clics
El primer ministro de Canadá defiende sus contactos con China e India y recuerda a Trump que fueron "los primeros en ayudar a EEUU después del 11-S"

El primer ministro de Canadá defiende sus contactos con China e India y recuerda a Trump que fueron "los primeros en ayudar a EEUU después del 11-S"

Mark Carney no dará marcha atrás en la diversificación de las alianzas comerciales de Canadá a pesar de las amenazas arancelarias de Trump

| etiquetas: canadá , eeuu
15 3 0 K 96 actualidad
1 comentarios
15 3 0 K 96 actualidad
rogerius #1 rogerius
Como si hubieran necesitado ayuda tras su auto-atentado.
Oh, ingenuo Canadá. :troll: 11-S, 7-O… Se va viendo el patrón.
3 K 52

menéame