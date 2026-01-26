·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9050
clics
Nuevo Bulo en El In-Mundo
7195
clics
Un diputado lee un discurso hecho por ChatGPT y no borra el final
7194
clics
He decidido independizarme de toda la tecnología de EEUU y abrazar la europea. Así lo estoy consiguiendo
6228
clics
Los 100 mejores juegos arcade de la historia
5911
clics
Cachondeo con esta 'entrevista' de Vito Quiles a Ayuso en Fitur: "Joder, la has puesto contra las cuerdas"
más votadas
493
El plan de Ribera Salud para ahorrar: reutilizar catéteres, derivar a pacientes no recuperados y operar antes a los rentables
398
El caso por soborno contra el novio de Ayuso encalla a la espera de un informe pedido a la UCO hace ya medio año
437
Milei ofrece a Trump el puerto de Ushuaia a cambio de membresía en junta de paz de Gaza
318
Las tensiones europeas frente a EEUU llevan al parlamento belga la propuesta de cancelar la compra de aviones F-35
374
Comunicado de Barack Obama: "Una llamada de atención para todos los estadounidenses" [Ing]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
18
meneos
34
clics
El primer ministro de Canadá defiende sus contactos con China e India y recuerda a Trump que fueron "los primeros en ayudar a EEUU después del 11-S"
Mark Carney no dará marcha atrás en la diversificación de las alianzas comerciales de Canadá a pesar de las amenazas arancelarias de Trump
|
etiquetas
:
canadá
,
eeuu
15
3
0
K
96
actualidad
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
15
3
0
K
96
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
rogerius
Como si hubieran necesitado ayuda tras su auto-atentado.
Oh, ingenuo Canadá.
11-S, 7-O… Se va viendo el patrón.
3
K
52
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Oh, ingenuo Canadá. 11-S, 7-O… Se va viendo el patrón.