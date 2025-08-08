·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5276
clics
Cuando la inmigración ilegal la hacíamos los españoles
4709
clics
Marta Rivera de la Cruz usa la carta de las cañas de Madrid tras ver las alabanzas a las fuentes públicas de Bilbao y se lleva un rapapolvo tuitero
3566
clics
Esperanza Aguirre, más "negacionista del cambio climático" que nunca, se lleva el zasca de un científico en directo
3631
clics
Malditos genocidas
3424
clics
Ucrania está viendo llegar objetos a 500 km/h. Rusia ha convertido su arma más letal en un monstruo a velocidad de crucero
más votadas
315
India suspende sus planes de comprar armas estadounidenses tras los aranceles impuestos por Trump (inglés)
569
Actriz de Harry Potter afirma que “Hitler ganó” al convertir a los judíos en lo que él representaba
389
Exclusiva: Rubio ordena a diplomáticos estadounidenses lanzar una campaña de lobby contra la ley tecnológica europea (inglés)
321
Mueren 32 perros por inanición tras ser abandonados sin agua ni comida en Badajoz
421
Israel ordena la evacuación de Gaza antes de ocupar toda la Franja: casi dos millones de civiles en riesgo
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
15
meneos
34
clics
Un preso mata a su compañero de celda con la tapa de una lata de atún en la prisión Murcia
Los dos internos, de nacionalidad marroquí, compartían celda y se encontraban en el departamento más "tranquilo" de la prisión
|
etiquetas
:
prision
,
muerte
12
3
0
K
171
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
12
3
0
K
171
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
RoterHahn
Que no me he cortado yo los dedos al abrir latas de atún.
2
K
42
#4
Waves
#1
Es que cortan como un demonio. No veas cómo me deja a veces la lengua.
0
K
7
#8
mancebador
#1
Abre fácil mis cojones.
1
K
25
#3
Pitchford
Menos mal que era de los tranquilos éste...
1
K
29
#2
Meneador_Compulsivo
MacGriguer
0
K
20
#7
Kantinero
*
En mi ignorancia, pensaba que una lata de atún no es algo que esté al alcance de los presos por seguridad.
Bien es cierto que cualquier cosa de lo más vulgar se puede convertir en arma
Lo suyo hubiera sido con un cuchillo jamonero ...
0
K
13
#6
elsnons
Con la tapa de hojalata , a partir de ahora todas las tapas de aluminio.
0
K
8
#5
veratus_62d669b4227f8
Ese preso habia visto las crónicas de Riddick.
0
K
7
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Bien es cierto que cualquier cosa de lo más vulgar se puede convertir en arma
Lo suyo hubiera sido con un cuchillo jamonero ...