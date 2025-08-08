edición general
15 meneos
34 clics
Un preso mata a su compañero de celda con la tapa de una lata de atún en la prisión Murcia

Un preso mata a su compañero de celda con la tapa de una lata de atún en la prisión Murcia

Los dos internos, de nacionalidad marroquí, compartían celda y se encontraban en el departamento más "tranquilo" de la prisión

| etiquetas: prision , muerte
12 3 0 K 171 actualidad
8 comentarios
12 3 0 K 171 actualidad
RoterHahn #1 RoterHahn
Que no me he cortado yo los dedos al abrir latas de atún.
2 K 42
Waves #4 Waves
#1 Es que cortan como un demonio. No veas cómo me deja a veces la lengua.
0 K 7
#8 mancebador
#1 Abre fácil mis cojones. :troll:
1 K 25
#3 Pitchford
Menos mal que era de los tranquilos éste...
1 K 29
Meneador_Compulsivo #2 Meneador_Compulsivo
MacGriguer
0 K 20
Kantinero #7 Kantinero *
En mi ignorancia, pensaba que una lata de atún no es algo que esté al alcance de los presos por seguridad.
Bien es cierto que cualquier cosa de lo más vulgar se puede convertir en arma

Lo suyo hubiera sido con un cuchillo jamonero ...
0 K 13
elsnons #6 elsnons
Con la tapa de hojalata , a partir de ahora todas las tapas de aluminio.
0 K 8
#5 veratus_62d669b4227f8
Ese preso habia visto las crónicas de Riddick.
0 K 7

menéame