El presidente de Taiwán llega por sorpresa a Esuatini tras los impedimentos anteriores por presiones chinas

El presidente de Taiwán, Lai Ching Te ha anunciado este sábado su llegada por sorpresa al país africano de Esuatini después de que un intento anterior de visita oficial se viera frustrado por la negativa de uso del espacio aéreo de varios países africanos por presiones de China.
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Verdad? Curioso... Imagínate que a nuestros queridos EEUU les diese... no sé... por poner un embargo de décadas a un país tan pequeño (y con un gobierno tan fracasado) como Cuba; o que se le fuese a dar por derribar un gobierno democrático en una tierra tan lejana como oriente medio... qué se le iba a perder por esos lares...; o incluso dedicarse a acosar y embargar a personas de tanta relevancia internacional como al jefe del TPI o a la relatora especial de la ONU para Palestina... Justo cuando se denuncia (mira qué idea más loca...) un supuesto genocidio (que todos sabemos que es una invención de los malvados antisemitas)...
(anteriormente conocido como swazilandia)
pd.- que pensaba que estaba en armenia con los presis de la UE (y joder armenia tiene frontera con iran, para que estén allí unos cuantos altisimos cargos.... va a sentarle mal a trump)