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Precio de la gasolina y el diésel hoy: cuánto han subido desde el ataque a Irán

Precio de la gasolina y el diésel hoy: cuánto han subido desde el ataque a Irán

El ataque de EE.UU. a Irán del pasado 28 de febrero se trasladó inmediatamente al precio de los carburantes, que ya acumulaban varias semanas de subidas desde mediados de enero. Poco más de una semana después del estallido del conflicto, los precios medios del diésel ya se situaron por encima de los de la gasolina, y experimentaron un alza del 35% y el 21,3% respectivamente, en menos de un mes.

| etiquetas: precio , gasolina , gasoil , guerra , irán
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2 comentarios
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MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
Por si a alguien le interesa, Datadista sigue actualizando los precios en las gasolineras e incluye la hora de actualización de los precios para cada gasolinera.

especiales.datadista.com/interactivos/mapa-gasolineras-baratas-espana/
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HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Aquí el diesel lleva unos días bajando (ayer lo vi a 1,93 me parece) pero es que se les fue la mano subiendolo, por encima de los dos euros la semana pasada. La foto es del día 8.  media
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menéame