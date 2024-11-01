El precio de las bombas GBU-39 es de 60.000 dólares por unidad, según el nuevo acuerdo con Israel

Un nuevo contrato israelí para la adquisición de 5.000 bombas guiadas GBU-39 permite estimar el coste actual, algo importante para Ucrania, ya que sus Fuerzas Armadas las utilizan activamente en aviones F-16, MiG-29 y Su-27 contra los rusos. La empresa estadounidense Boeing ha firmado un contrato con Israel para la producción de 5.000 bombas guiadas de planeo de pequeño diámetro (GBU-39/B SDB). este precio es bastante bajo para esta bomba. Por ejemplo, para Polonia en 2025, Estados Unidos fijó un precio de aproximadamente 128.500 dólares/bomba.