El PP propone una ley en Asturias para proteger desde el olor del estiércol al mugido de una vaca

Un proyecto de Ley de Patrimonio Sensorial cuyo objetivo sería la protección de los sonidos y olores propios del medio rural asturiano mediante su integración en el Patrimonio Sensorial Rural Asturiano. En este patrimonio se integra el conjunto de los sonidos y olores emitidos por los animales propios de las actividades habituales del mundo rural, así como los producidos no solo por la maquinaria necesaria para desarrollar la actividad agrícola y ganadera, sino también por los utensilios y herramientas imprescindibles para su conservación