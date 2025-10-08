edición general
El PP propone una ley en Asturias para proteger desde el olor del estiércol al mugido de una vaca

Un proyecto de Ley de Patrimonio Sensorial cuyo objetivo sería la protección de los sonidos y olores propios del medio rural asturiano mediante su integración en el Patrimonio Sensorial Rural Asturiano. En este patrimonio se integra el conjunto de los sonidos y olores emitidos por los animales propios de las actividades habituales del mundo rural, así como los producidos no solo por la maquinaria necesaria para desarrollar la actividad agrícola y ganadera, sino también por los utensilios y herramientas imprescindibles para su conservación

HeilHynkel #1 HeilHynkel
proteger desde el olor del estiércol
Mira, el pp se protege a sí mismo.
K
Furiano.46 #2 Furiano.46
#1 venía a comentar lo mismo. Ese estercolero que es el PP
K
angelitoMagno #4 angelitoMagno
Una de esas propuestas de las que el PP se mofaría si la hubiera hecho otro partido.
K
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Tengo serias dudas del objetivo que pueda tener una medida así.
También tengo dudas sobre las repercusiones legales que pueda haber.

Pero sobre todo, tengo duda de la cantidad de dinero que va a la partida presupuestaria de esta mierda, y como y con quién se va a gastar.
K
Macadam #5 Macadam
#3 Y es ahí donde está el olor a estiércol, a quién irá a parar la pasta
K
XtrMnIO #7 XtrMnIO *
Creo que más bien están pensando en las macrogranjas que en beneficiar a los propios lugareños... Para que así se pueda poner una macrogranja al lado de un pueblo apestando toso sin que puedan decir nada.

Viniendo del PP, piensa mal y acertarás.
K
#6 sliana
proponen proteger el olor a mierda, pero no al asturiano. quien se va a quedar con el dinero destinado a la proteccion de algo que no va a cambiar?
K

