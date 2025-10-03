El PP llevará al congreso la supresión del peaje del Huerna que prorrogó el PP

Tellado anuncia en Oviedo una iniciativa para rescatar el pago de las vías en Asturias y Galicia. El Partido Popular ha registrado este viernes en el Congreso una iniciativa para pedir la supresión de los peajes de la autopista del Huerna (AP-66), que comunica Asturias con León, y de la autopista del Atlántico (AP-9), que atraviesa Galicia, cuyas prórrogas fueron ilegales de acuerdo a un reciente dictamen de la Comisión Europea. El peaje del Huerna, la única conexión por autopista entre Asturias y la meseta fue prorrogado hasta el año 2050