El PP llevará al congreso la supresión del peaje del Huerna que prorrogó el PP

Tellado anuncia en Oviedo una iniciativa para rescatar el pago de las vías en Asturias y Galicia. El Partido Popular ha registrado este viernes en el Congreso una iniciativa para pedir la supresión de los peajes de la autopista del Huerna (AP-66), que comunica Asturias con León, y de la autopista del Atlántico (AP-9), que atraviesa Galicia, cuyas prórrogas fueron ilegales de acuerdo a un reciente dictamen de la Comisión Europea. El peaje del Huerna, la única conexión por autopista entre Asturias y la meseta fue prorrogado hasta el año 2050

#1 cunaxa
Lo hemos pagado ya dos veces. ¿ Qué te apuestas que lo que proponen es que lo paguemos una tercera vez ?
smilo #2 smilo *
#1 bueno eso es lo que van a proponer, pero lo que quieren hacer realmente es dejar al gobierno como el responsable de que no lo quieran quitar. Resumiendo (en las cabezas de los peperos y sus votontos) PP bueno perro sanxe malo.
Gry #3 Gry
#1 Es exactamente lo que proponen, pagarle a la empresa por quitarle la concesión que le dieron de forma ilegal. :shit:
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#3 Y que se repartieron ellos lo que sacaron de la concesión
Priorat #4 Priorat *
Yo si fuese el PSOE aprobaría el rescate a partir del año 2030.

Y le deja, seguramente, el regalito al PP que el PP mismo propuso.
Malinke #6 Malinke
Que lo lleven al Senado que tienen mayoría y ya, si eso, que lo solucionen ellos en el parlamento europeo que también tienen mayoría.
