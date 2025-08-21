edición general
El PP eleva la tensión política al llamar “pirómana” a la directora general de Protección Civil: “¿Hasta dónde vamos a llegar?”

Virginia Barcones defiende su gestión y pregunta a los populares si la están acusando de cometer algún delito

XtrMnIO #4 XtrMnIO
El nivel de misera de los pepetarras no conoce límites.

En pueblo fuimos los vecinos y Protección Civil quienes dimos de comer y beber a los brigadistas de la Junta, porque la Junta los dejó tirados como perros, sin agua ni comida.
sotillo #10 sotillo
#4 Como van a dejar a los vecinos
Milmariposas #2 Milmariposas
El Pepé ha iniciado una huida hacia adelante que ni ellos mismos saben adónde les va a llevar. Y yo presumo que este es el escándalo que va a hacerles desbordar el vaso. Son tan gilipollas que aún dándose cuenta de lo que pusieron en juego aliándose con Boks son incapaces de pedirles el divorcio porque eso supondría su propia aniquilación.
oceanon3d #5 oceanon3d
#2 Escoltados por A3, T5, El Mundo, La Razón, El Confidencial y el ABC ... que no se te olvide a sus mercenarios de la información que les pulen los bulos hasta darles brillo.

Y lo llaman periodismo ....
sotillo #9 sotillo
#5 Copiar los anuncios que emiten estos programas y actuar en consecuencia
sotillo #8 sotillo
#2 Y de paso estan arrasando con las joyas naturales de este país y no solo los bosques, el daño a los animales esta siendo aterrador, especies protegidas y no protegidas están siendo erradicadas por el fuego
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Espero que le denuncien por injurias y/o calumnias, a ver si aprenden a medir las palabras.
Especialmente en este contexto, donde tanto daño ha hecho el fuego.
#6 okeil
Una pira de votos ardiendo es lo que ven en el pp, y como siempre intentan culpar a quien apaga los fuegos en lugar de dar la cara.
Nihil_1337 #1 Nihil_1337
Vamos a llegar  media
