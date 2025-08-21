·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6499
clics
Óscar Puente desmonta todo el victimismo del PP con una "secuencia en solo 10 tuits"
4397
clics
Las imágenes de los tobillos y manos hinchados de Trump alimentan los rumores sobre su salud tras admitir que "no se encuentra bien" [ING]
3920
clics
Inditex ha protagonizado dos despidos muy polémicos este mes: uno ha acabado con 856.000 euros de indemnización en Galicia
5255
clics
Trump se jacta de 'subyugar' a los líderes europeos con unas imágenes para la historia
4188
clics
"Bulos, no": Jesús Cintora le para los pies a un colaborador de 'Malas lenguas' por su polémica afirmación sobre los incendios
más votadas
653
La Xunta pide motobombas al Gobierno mientras las suyas pasan turnos enteros aparcadas por falta de personal
464
Castilla y León y Extremadura pidieron a Interior el despliegue de medios europeos tres días después de que fuesen activados por el Gobierno
360
El CGPJ abre una segunda investigación a Peinado por saltarse el plazo de instrucción en un caso que acabó archivando
391
Ramón Espinar: "Está más cerca de ser condenado el juez Peinado por prevaricación que Begoña Gómez por sus causas abiertas"
345
La hemeroteca retrata a Feijóo por sus palabras sobre los incendios en 2018: "Cambia el discurso"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
13
meneos
34
clics
El PP eleva la tensión política al llamar “pirómana” a la directora general de Protección Civil: “¿Hasta dónde vamos a llegar?”
Virginia Barcones defiende su gestión y pregunta a los populares si la están acusando de cometer algún delito
|
etiquetas
:
españa
,
pp
,
partidos políticos
12
1
2
K
111
actualidad
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
12
1
2
K
111
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
XtrMnIO
*
El nivel de misera de los pepetarras no conoce límites.
En pueblo fuimos los vecinos y Protección Civil quienes dimos de comer y beber a los brigadistas de la Junta, porque la Junta los dejó tirados como perros, sin agua ni comida.
4
K
60
#10
sotillo
#4
Como van a dejar a los vecinos
0
K
11
#2
Milmariposas
El Pepé ha iniciado una huida hacia adelante que ni ellos mismos saben adónde les va a llevar. Y yo presumo que este es el escándalo que va a hacerles desbordar el vaso. Son tan gilipollas que aún dándose cuenta de lo que pusieron en juego aliándose con Boks son incapaces de pedirles el divorcio porque eso supondría su propia aniquilación.
2
K
37
#5
oceanon3d
*
#2
Escoltados por A3, T5, El Mundo, La Razón, El Confidencial y el ABC ...
que no se te olvide a sus mercenarios de la información que les pulen los bulos hasta darles brillo.
Y lo llaman periodismo ....
3
K
45
#9
sotillo
#5
Copiar los anuncios que emiten estos programas y actuar en consecuencia
0
K
11
#8
sotillo
#2
Y de paso estan arrasando con las joyas naturales de este país y no solo los bosques, el daño a los animales esta siendo aterrador, especies protegidas y no protegidas están siendo erradicadas por el fuego
0
K
11
#3
mente_en_desarrollo
Espero que le denuncien por injurias y/o calumnias, a ver si aprenden a medir las palabras.
Especialmente en este contexto, donde tanto daño ha hecho el fuego.
1
K
22
#7
pepel
#0
www.meneame.net/story/bendodo-llama-piromana-directora-proteccion-civi
0
K
16
#6
okeil
Una pira de votos ardiendo es lo que ven en el pp, y como siempre intentan culpar a quien apaga los fuegos en lugar de dar la cara.
0
K
10
#1
Nihil_1337
Vamos a llegar
0
K
7
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
En pueblo fuimos los vecinos y Protección Civil quienes dimos de comer y beber a los brigadistas de la Junta, porque la Junta los dejó tirados como perros, sin agua ni comida.
Y lo llaman periodismo ....
Especialmente en este contexto, donde tanto daño ha hecho el fuego.