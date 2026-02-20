Pote asturiano

Sólo una foto que no tiene sentido hacer el proceso, es cuestión de echar cosas en una pota (olla en asturiano)

Cosas importantes a tener en cuenta:

Les fabes se ponen a remojo la noche antes y si o si tienen que ser de la granja. Es la que hace que el pote y la fabada tengan la textura que tienen.

Y las berzas tienen que bacocharse y congelarse mínimo el día anterior. Echarlas a pelo amargan.

Pues a ello vamos:

Infusionamos azafrán.

Y sacamos la berza del congelador.

En una pota, echar un chorrin de aceite y cuando este caliente una cucharada de pimentón dulce. Revolver y cuando esté echar agua y les fabes. Más el compango (la tríada: chorizo, morcilla y llacón)

El agua tiene que cubrir les fabes. Y en este punto poner el azafrán infusionado también. Y sal.

Y lo dejas a fuego bajo más menos una hora. Hasta que estén les fabines mantecoses. (Durante esta hora hay que ir desespumando)

Y ya después, echas les patatines cortadas chiquitinas. Cortas la berza chiquitina también y a la pota.

Pruebas de sal y ahí lo dejas hasta que este todo hecho. Y chim pum.

Yo lo estoy rematando ahora y hasta que se coma lo dejo en la parte que menos calienta de la cocina para que esté calentín luego.