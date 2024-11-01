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Portátil, con IA y drones, el sistema contra minas marinas de Thales que tiene Francia y Reino Unido

Portátil, con IA y drones, el sistema contra minas marinas de Thales que tiene Francia y Reino Unido

En plena tensión por el conflicto en Irán y después de conocerse que la República Islámica habría colocado minas marinas en el estrecho de Ormuz, punto estratégico clave para el comercio mundial, principalmente el energético, la compañía francesa Thales ha lanzado Expeditionary PathMaster, un sistema basado en un innovador centro de operaciones portátil que permite a las fuerzas navales ejecutar misiones completas de lucha contra minas marinas en cualquier lugar del mundo. La Armada francesa y la británica, ya cuentan con él.

| etiquetas: portátil , ia , drones , minas marinas
4 1 0 K 89 Guerras
3 comentarios
4 1 0 K 89 Guerras
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Básicamente: un dron dragaminas.

La idea es buena, a ver qué tal lo implementan.
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Gry #2 Gry *
Es el momento perfecto para vender su sistema. Da igual que no funcione, para cuando entreguen los equipos lo de Irán ya habrá pasado xD
0 K 17
salteado3 #3 salteado3
#2 Huela a eso: oportunismo. Lo venderán, no llegarán a probarlo de verdad q tiempo y cuando lo vayan a usar no funcionará como esperaban.
0 K 12

menéame