Portátil, con IA y drones, el sistema contra minas marinas de Thales que tiene Francia y Reino Unido

En plena tensión por el conflicto en Irán y después de conocerse que la República Islámica habría colocado minas marinas en el estrecho de Ormuz, punto estratégico clave para el comercio mundial, principalmente el energético, la compañía francesa Thales ha lanzado Expeditionary PathMaster, un sistema basado en un innovador centro de operaciones portátil que permite a las fuerzas navales ejecutar misiones completas de lucha contra minas marinas en cualquier lugar del mundo. La Armada francesa y la británica, ya cuentan con él.