Polonia busca tener el Ejército más poderoso de Europa: el país que más invierte de la UE y que contará con cinco veces más militares que España

El gobierno de Tusk planea el desarrollo nuclear y el avance armamentístico. El rearme armamentístico ha vuelto. La OTAN concluyó su último encuentro en La Haya con una clara misión enfocada en aumentar la inversión en Defensa. Algunos países mostraron más reticencias, como España, con el cruce de declaraciones entre Pedro Sánchez y Donald Trump sobre si debía llegar al 5% de su PIB. Otros, por el contrario, llevan años mejorando sus fuerzas armadas a base de millones de dinero público.

placeres
Medio millón de soldados?. 1 soldado por cada 78-80 ciudadanos... No llegaría a los niveles de Korea del norte (1/21) o Israel (1/53), pero entraría en la definición de estado militarizado.

¿ si tiene tanto dinero disponible porque sigue siendo de los mayores receptores de fondos de cohesión? ah, es verdad la militarización no es "deuda mala"
K 116
Katos
#7 de ahí que Trump nos la meta doblada. Si no tenemos ejercito y pensanos que eeuu nos protegerá pues nos la mete
K 15
elTieso
Qué bien le viene a EE.UU. haber agitado el avispero de Rusia. Polonia es la frontera de Europa con ellos, y está en la UE, así que estamos listos. Si hay guerra, se librará ahí, así que nos tocará financiar el ejército polaco y sus armas, aunque sea por si acaso. Mierda de tiempos nos han tocado.
K 56
HeilHynkel
#4

¿Cuando Polonia invada Ucrania para quedarse con Lvow? :-D
K 40
LoboAsustado
#8 Tu ve dando ideas , que si Polonia le declara la guerra a Ucrania , Ucrania se rinde incondicionalmente a Polonia , y todo el territorio de Ucrania pasa a ser Polonia (y por tanto parte de la UE y de la OTAN) , a Rusia le da un algo , pero a USA le tienen que cambiar los pantalones.
K 9
sotillo
#4 Los americanos y los europeos en lavarse las manos les viene de Pilatos
K 12
ElenaCoures1
#4 Otra vez!
Putin trabaja para EEUU!!!!! xD xD xD xD xD xD xD xD xD
K 14
cosmonauta
#4 Mejor que financiar al ejercito ruso.
K 17
Antipalancas21
Quiere convertirse en potencia nuclear también.
K 33
sotillo
#9 Pues le darán con lo gordo y antes de…
K 25
Lamantua
Pos mu bien. Que se jodan.
K 25
sotillo
#2 Mucho ejercito mucha dictadura
K 25
tatamka
Estuve en Varsovia hace menos de dos años trabajando, y nunca he visto tantos niños con uniformes militares paseando.
K 19
CosaCosa
Que aprovechen que de momento su economía edta tirando. Dentro de poco esas fábricas se irán a otros países más baratos de producir dentro de la unión europea
K 19
Katos
#3 a este paso se vienen aqui
K 6
ur_quan_master
Por esos países de Dios tenemos haciendo turismo nuestros flamantes Eurofighters y nuestras carísimas baterias Patriot pagadas con impuestos españoles.

Bueno , os dejo que voy a pedir cita al médico. Por culpa de los inmigrantes me darán para dentro de un mes. :peineta:
K 18
sotillo
#6 Que afortunado, serás un enchufado
K 12
Toponotomalasuerte
#6 y de los gitanos, no te olvides. De decir soplapolleces decirlas todas!
Las comisiones de Quirón pepesunas no tienen nada que ver con ello ehh!! Tú mira al muerto de hambre! No al presupuesto de tus impuestos que se deriva a la privada en vez de contratar médicos para que no tengas que contratar un seguro privado para no esperar un mes.
K 10
ur_quan_master
#17 Te recomiendo la lectura de obras de Jane Austen, Mark Twain o Oscar Wilde. En Español creo que Quevedo (el que hace reggeton no, el del Siglo de Oro) o Larra te vendrían bien.

La ironia es una cualidad que se cultiva y se entrena. Con el tiempo acaba dando grandes frutos.
K 12
Mauro_Nacho
#6 Igual el medico que te atiende es cubano o argentino.
K 13
ContinuumST
“Cuando escucho a Wagner más de media hora me entran ganas de invadir Polonia”, dice Woody Allen en la película Misterioso asesinato en Manhattan.

Sin comentarios.
K 15
OCLuis
Normal: están viendo como se están repitiendo los mismos sucesos que hace 90 años y tendrán miedo de que los nazis de israel les invadan y se anexionen su territorio.
K 14
HeilHynkel
#1

O que los alemanes quieran recuperar Prusia. :roll:
K 41
sotillo
#1 Normal y como son las mismas circunstancias esta vez si les sirve, vamos que rueguen por que el Putin no siga la Política del Neta si no le va a dar lo mismo
K 12
Mauro_Nacho
El problema es que acabemos montando una guerra los europeos, las guerras las ha montado siempre Europa no Rusia. Y a EE.UU. le gusta sembrar el caos y hacer negocios vendiendo armas y buscando oportunidades entre los que se hacen la guerra para comprar a precio de saldo y corromper.
K 13
pitercio
¡Qué barbaridad cuánta gente para dar de comer! A partir de una cantidad de ejército ya no se puede mantener y hay que mandarlo por ahí a saquear, que se autoreduzca y que se busque ingresos propios.
K 12
Albarkas
Ellos pueden tener más soldados y mejor armamento, pero nosotros tenemos a PITINGO!!!!
Já, eso sí que es un arma poderosa!!!
K 11
Kuruñes3.0
A mi bien. Un pitbul bien cebado en la puerta nunca viene mal. Y digo bien cebado porque habrá que alimentarlo si no queremos que nos muerda a nosotros.
K 8
Quienmesalvara
#27 ¿Has visto hace poco Snatch, perros y diamantes? “Ata a tu puta perra, Turco, si no quieres que la muerdan”.
K 19
Aguarrás
#28 Peliculón. :hug:
K 13
aupaatu
Preo no tienen las lucecicas de Vigo ... a qué quieres que te gane.
Las luces de Navidad en Vigo son un gran evento, con más de 11 millones de luces LED, que se encienden a mediados de noviembre y se apagan a principios de enero.
K 6
Katos
ahhh. Muy razonando si señor
K 6

