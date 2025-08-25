Polonia busca tener el Ejército más poderoso de Europa: el país que más invierte de la UE y que contará con cinco veces más militares que España  

El gobierno de Tusk planea el desarrollo nuclear y el avance armamentístico. El rearme armamentístico ha vuelto. La OTAN concluyó su último encuentro en La Haya con una clara misión enfocada en aumentar la inversión en Defensa. Algunos países mostraron más reticencias, como España, con el cruce de declaraciones entre Pedro Sánchez y Donald Trump sobre si debía llegar al 5% de su PIB. Otros, por el contrario, llevan años mejorando sus fuerzas armadas a base de millones de dinero público.