Un policía retirado pasa un mes en prisión en Tennessee por un meme de Facebook sobre el asesinato de Charlie Kirk

Más de un mes en prisión por un meme en Facebook sobre el asesinato de Charlie Kirk. Las autoridades de Tennessee han retirado este miércoles los cargos contra un ex policía que ha estado encarcelado durante 5 semanas por una publicación en redes sociales sobre el asesinato del comentarista ultraconservador, ocurrido el pasado 10 de septiembre.

Ni siquiera es un meme: simple y llanamente se trata de un comentario en Twitter señalando unas declaraciones de Trump después de un tiroteo en un colegio, donde el Presidente decía textualmente: "Tenemos que superarlo" y el policía señala esas mismas declaraciones después del asesinato de Kirk diciendo "Ésto parece relevante hoy".

Es decir: cuando los predicados de Kirk resultaban en menores muertos en tiroteos escolares, eso entraba dentro de la normalidad y hay que superarlo.
