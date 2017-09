La Policía multa a otro periodista con la 'ley mordaza' por una presunta falta de respeto

Nueva multa de la Policía contra un periodista en aplicación de la conocida 'ley mordaza'. El fotoperiodista Antonio Ruiz, que publica habitualmente en El País desde Melilla, ha recibido una sanción de 100 euros por, presuntamente, "recriminar la actuación policial y faltar el respeto a los agentes". El reportero gráfico desmiente radicalmente la versión ofrecida por los agentes de la autoridad y anuncia que recurrirá la sanción. "Me dicen que si pago rápido se queda en 50 euros, pero no. No es cierto lo que pone en la denuncia"