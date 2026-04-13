La policía francesa encuentra a un niño de nueve años encerrado por su padre en una furgoneta durante al menos 16 meses

Un hombre de 43 años ha sido imputado en Francia por mantener encerrado a su hijo de nueve años en una furgoneta durante más de un año, según informa el diario Le Monde. El menor fue encontrado el pasado lunes por la policía de Hagenbach, un pequeño municipio de 800 habitantes en la región de Alsacia, al este del país, después de que una vecina escuchara “ruidos de niños” provenientes del vehículo, que estaba aparcado en un patio de un bloque de viviendas. El padre ha sido encarcelado tras reconocer mantener al menor secuestrado y sin cuidados.