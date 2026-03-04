Policía de Dubái: Grabar o compartir imágenes de lugares sensibles desde el punto de vista de la seguridad puede acarrear consecuencias legales. [ENG]

Dubái: La policía de Dubái subrayó la importancia de evitar fotografiar o compartir imágenes que muestren infraestructuras críticas y relacionadas con la seguridad. Destacaron que esto es más que una simple precaución: es un deber nacional compartido que desempeña un papel fundamental en la protección de la seguridad de la comunidad y la promoción de la estabilidad. A través de su cuenta oficial en la plataforma X, la policía de Dubái recordó al público que lo que para algunos puede parecer una foto inocente, para otros puede interpretarse com
No se puede contradecir el mensaje OTANero ni sacar cosas delicadas (como cosas dañadas, claro)
Tampoco es que sea una cosa tan rara, se hace en todos los sitios en guerra desde tiempos inmemoriales, pero que luego no me vengan los OTANeros con que no se manipulan los mensajes ni se hace propaganda o se miente.
Aqui miente Trump, miente Putin, miente el de Dubai, mienten los de Irán, mienten los chinos, etc ... y solo dicen la verdad cuando les beneficia.
x.com/ahmadslmanx/status/2028531832325538048