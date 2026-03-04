edición general
Policía de Dubái: Grabar o compartir imágenes de lugares sensibles desde el punto de vista de la seguridad puede acarrear consecuencias legales. [ENG]

Dubái: La policía de Dubái subrayó la importancia de evitar fotografiar o compartir imágenes que muestren infraestructuras críticas y relacionadas con la seguridad. Destacaron que esto es más que una simple precaución: es un deber nacional compartido que desempeña un papel fundamental en la protección de la seguridad de la comunidad y la promoción de la estabilidad. A través de su cuenta oficial en la plataforma X, la policía de Dubái recordó al público que lo que para algunos puede parecer una foto inocente, para otros puede interpretarse com

HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Además, advirtieron que tomar o difundir fotos de lugares sensibles, junto con la difusión de información no verificada, podría acarrear consecuencias legales y poner en peligro la seguridad y la estabilidad de la nación.

No se puede contradecir el mensaje OTANero ni sacar cosas delicadas (como cosas dañadas, claro)

Tampoco es que sea una cosa tan rara, se hace en todos los sitios en guerra desde tiempos inmemoriales, pero que luego no me vengan los OTANeros con que no se manipulan los mensajes ni se hace propaganda o se miente.

Aqui miente Trump, miente Putin, miente el de Dubai, mienten los de Irán, mienten los chinos, etc ... y solo dicen la verdad cuando les beneficia.
#3 elBerzas *
"Kuwait announces the arrest of a number of citizens after they posted scenes and clips of the Iranian operations that targeted the interests of the American occupation"

x.com/ahmadslmanx/status/2028531832325538048
Alfon_Dc #2 Alfon_Dc
Traducido: No documentar exhibir los pepinazos que nos caen, que sino, no se va a ver con buenos ojos lanzar bombas, no sea que nos las devuelvan
#4 alhambre
Lugar sensible es un pezón. Dirían crítico, delicado, etc.
