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La Policía busca a Miranda, una niña de cinco años cuyos padres biológicos habrían arrebatado a su familia de acogida en Oviedo

La Policía está buscando a una niña de cinco años cuyos padres biológicos habrían arrebatado a la familia que tenía de acogida en una visita en Oviedo. Según han confirmado fuentes

| etiquetas: niña
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2 comentarios
8 2 0 K 107 actualidad
arturios #1 arturios
Sus progenitores agredieron a una educadora...

No digo ná que luego tó se sabe.
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#2 perej
La pobreza, la incultura y sus miserias.
¡Qué vida más triste la de esta pobre chiquilla!
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menéame