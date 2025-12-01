Investigadores en Italia han descubierto que redactar solicitudes dañinas en forma de poema puede eludir de manera consistente los mecanismos de seguridad de algunos de los chatbots de IA más avanzados del mundo.El estudio, realizado por Icaro Lab, probó 20 poemas escritos en inglés e italiano. Cada uno terminaba con una petición explícita de contenido dañino, entre ellos incitación al odio, contenido sexual, instrucciones para el suicidio y pautas para fabricar materiales peligrosos.