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“Los poderosos son casi siempre malos”: el caso Epstein y el éxito de los relatos sobre élites perversas

“Los poderosos son casi siempre malos”: el caso Epstein y el éxito de los relatos sobre élites perversas

Ninguna de estas teorías ha desaparecido, sino que se han transformado, tal y como recuerda Ceballos: “Si aceptamos que QAnon es la versión pop y posmoderna de los Protocolos de los Sabios de Sión, entonces está claro que George Soros es el supervillano que una teoría así necesitaba. Caricaturas antisemitas tan obvias como el judío internacional ya no resultan válidas, ahora es necesario sincronizar la teoría de la conspiración con las principales modas y corrientes culturales”.

| etiquetas: qanon , teoría de la conspiración , epstein , pedofilos
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3 comentarios
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#1 archiputoamo
Nadie jamás, llega al poder o a la riqueza siendo bueno con sus iguales

Es obligatorio que para ser ricos hayas o estés jodiendo la vida y el futuro de muchos


Si un mono acaparase todos los plátanos, a la mañana siguiente ese mono no estaba en la cárcel estaba muerto
4 K 70
frankiegth #2 frankiegth *
El titular no puede ser más tendencioso. Las conspiraciones existen, la propia guerra en Oriente Medio puede catalogarse de conspiración.
1 K 25
MisturaFina #3 MisturaFina
El dinero es sucio. Se confunde valor con precio. La gente con dinero suele dar asco. El beneficio acaba con la eficiencia. La humanidad está enferma y el dinero es el virus.
1 K 18

menéame