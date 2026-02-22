“Los poderosos son casi siempre malos”: el caso Epstein y el éxito de los relatos sobre élites perversas

Ninguna de estas teorías ha desaparecido, sino que se han transformado, tal y como recuerda Ceballos: “Si aceptamos que QAnon es la versión pop y posmoderna de los Protocolos de los Sabios de Sión, entonces está claro que George Soros es el supervillano que una teoría así necesitaba. Caricaturas antisemitas tan obvias como el judío internacional ya no resultan válidas, ahora es necesario sincronizar la teoría de la conspiración con las principales modas y corrientes culturales”.