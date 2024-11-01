Un poco de Historia 4 (películas y series.)

Este resumen es sólo eso, no es un trabajo bibliográfico completo ni exhaustivo, ya que necesitaría disponer de más tiempo para ir buceando en la información tanto en los libros que tengo sobre el tema como en los datos que se encuentran en internet. Si hay algún error es fallo mío.

*1960* LOS CRÍMENES DEL DOCTOR MABUSE

Fritz Lang --- 103 minutos.

Lang regresa a Alemania y al personaje que lo hizo famoso. Poderoso logro cinematográfico, con una historia compleja y llena de suspense. Mabuse dirige un imperio criminal mundial desde la habitación de un hotel lleno de artefactos de vigilancia.

*1960* EL MUNDO PERDIDO

Irwin Allen -- 97 minutos.

Una adaptación bastante pobre de la versión de 1925. Los lagartos son mejores, pero todo lo demás es terriblemente malo.

*1960* VILLAGE OF THE DAMNED

Wolf Rilla --- 77 minutos.

Basada en la obra “Los cuclillos de Midwich” de 1957 del autor John Wyndham. Un tratamiento bastante fiel a la novela si olvidamos lo de los ojos brillantes. Los niños son aterradores y cuenta con una sólida trama.

*1961* EL AMO DEL MUNDO

William Witney --- 104 minutos.

Guión de Richard Matheson basada en dos obras: “Robur el conquistador” y “Amo del mundo” (ambas de Verne.) Por desgracia la película ni incluye el idealismo de la primera novela ni el desencanto de la segunda. Mucho presupuesto para... Para olvidar.

*1961* ESTOS SON LOS CONDENADOS

Joseph Losey --- 96?* minutos.

Película basada en la obra “The children of light” de Henry L. Lawrence publicada en 1960. Dos amantes pretenden liberar niños que han sido irradiados después de un holocausto nuclear. Obra muy interesante con una imaginería impresionante.

*En otras fuentes dicen que es de 1962 o 1963.

*1961* MOSURA (MOTHRA)

Ishirô Honda --- 100 minutos.

Una gigantesca polilla (modelo manejado por cables) es sólo una madre que quiere recuperar a su hijo robado. En el camino destruye medio Japón (o más). Las secuelas incidieron en lo implacable que era luchando contra otros monstruos. Poco más.

*1962* THE DAY MARS INVADED EARTH

Maury Dexter --- 70 minutos.

Una torpe imitación de “La invasión de los ladrones de cuerpos”, al menos termina con la victoria de los marcianos. Sin comentarios.

*1962* EL MENSAJERO DEL MIEDO

John Frankenheimer --- 126 minutos.

Soldados capturados son sometidos a un lavado de cerebro. Un hombre es programado para convertirse en una máquina de matar. Una película estilizada y siniestra, un thriller político que aborda un tema peliagudo. Interesante.

*1962* EL PLANETA DE LAS TORMENTAS

Pavel Klushantsev --- 85 minutos reducidos a 74.

Unos cosmonautas encuentran en Venus fauna salvaje, enfermedades, plantas carnívoras... pero no hay rastro de ninguna civilización y sólo aparecen al final para ver cómo parte la nave terrestre. El robot aficionado a la música de baile es... bueno... eso. Rápida y divertida, con unos decorados excelentes, gran película soviética dedicada al espacio.

*1962*(?) LA JETÉE

Chris Marker --- 29 minutos.

Estrenada como corto acompañando a “Lemmy contra Alphaville” de Godard. Película de su tiempo hecha casi por completo con foto fija, donde en un futuro posholocausto, la gente vive bajo tierra y el tiempo ya no cuenta con una secuencia coherente. Un hombre, en un intento por conectar con el pasado, investiga su recuerdo de un rostro, que acaba por ser testigo de su muerte en el futuro. *En otras fuentes dicen que se estrenó en 1963.

*1963* EL DÍA DE LOS TRÍFIDOS

Steve Sekely (sin acreditar) --- 94 minutos.

Película horrenda. No sé ni por qué la incluyo. “Basada” (muchas comillas) en la obra homónima del escritor John Wyndham. Los trífidos son horribles y los diálogos peor. Sin comentarios.

1963 IKARIE XB 1 (Viaje al fin del universo)

Jindrich Polák --- 81 minutos.

Película checoslovaca. En el futuro, la nave espacial Ikarie XB-1 es enviada al misterioso “Planeta Blanco”. Viajando a una velocidad cercana a la de la luz. La tripulación multinacional debe adaptarse a la vida en el espacio. Encuentran una nave espacial abandonada armada con armas nucleares, una “estrella oscura” (¿?) mortalmente radiactiva. lA PELÍCULA INCLUYE bailes curiosos del “futuro”, un robot para desguace y unos decorados interesantes para la época. Sólo para muy cafeteros.

*1963* EL HOMBRE CON RAYOS-X EN LOS OJOS

Roger Corman --- 88 minutos.

Un cirujano experimenta consigo mismo y consigue visión de rayos-x. Consiguiendo además terribles efectos secundarios. Su visión de la realidad, lo aliena completamente y al final sigo el precepto bíblico relacionado con los ojos. Con todo es una película muy interesante de Corman.

*1963* CHILDREN OF THE DAMNED

Anton Leader --- 90 minutos.

El argumento se basa muy de pasada en la obra Wyndham, estos niños alienígenas con superpoderes no son malvados y están repartidos por el mundo. Al final, bueno... Siguiente película.

(Continuaré si os parece interesante. Gracias.)