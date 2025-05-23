El plan soviético para invertir el curso de los ríos de Siberia con explosiones nucleares [ENG]

El Lago Nuclear se formó el 23 de febrero de 1971, cuando la Unión Soviética detonó simultáneamente tres dispositivos nucleares enterrados a 127 m (417 pies) bajo tierra. La potencia de cada dispositivo era de 15 kilotones (aproximadamente la misma que la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima en 1945). El experimento, con el nombre en clave “Taiga”, formaba parte de un programa soviético de dos décadas dedicado a realizar explosiones nucleares con fines pacíficos. En este caso, las explosiones debían ayudar a excavar un enorme canal.