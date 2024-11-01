·
Pistoleros mediáticos
Viñeta de Fito Vázquez sobre los medios de comunicación hoy.
3 comentarios
actualidad
#1
Jointhouse_Blues
Hoy, y siempre. Solo que ahora es más burdo y con más intensidad.
1
K
29
#2
MiguelDeUnamano
#1
Eso estaba pensando, qué "pistoleros" si van con cañones de mierda.
0
K
17
#3
carakola
Muy buena.
0
K
20
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
