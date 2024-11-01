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Petrolero sancionado ligado a China regresa al estrecho de Ormuz un día después de salir del Golfo

Petrolero sancionado ligado a China regresa al estrecho de Ormuz un día después de salir del Golfo

El petrolero Rich Starry, ligado a China y sancionado por Estados Unidos, regresó al estrecho de Ormuz el miércoles 15 de abril después de haber salido del Golfo el día anterior, según mostraron datos de navegación, sin lograr atravesar el bloqueo estadounidense sobre los buques que hacen escala en puertos iraníes.

| etiquetas: petrolero , china , ormuz , bloqueo
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3 comentarios
5 0 0 K 75 actualidad
Cometeunzullo #2 Cometeunzullo
Alguno se tiene que volver para que el paripé siga.
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#3 Onaj *
Aquí estoy esperando a que todos los filibusteros que vendían que el Rich Starry había pasado el bloqueo rectifiquen.

www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:3722428

:popcorn: :popcorn:


Coño, es que es de ser críos. Obviamente si EEUU moviliza portaaviones para bloquear barcos civiles lo va a conseguir.
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menéame