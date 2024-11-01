Pete Hegseth: "Cuanto antes David Ellison se haga cargo de CNN, mejor". La Casa Blanca amenaza a los medios estadounidenses por su cobertura de la guerra en Irán

Ellison, aliado de Trump, es el preferido por adquirir la compañía matriz de la CNN, al parecer ha prometido cambios radicales en la cadena si se cerraba el acuerdo. De hecho, ya colocó a periodistas más conservadores al frente de la cadena CBS News. Otra de las represalias de la administración contra la prensa ha sido el veto a los fotógrafos con el pretexto de que el propio Hegseth aparecía "poco favorecido". Pero las advertencias no se han quedado aquí, la FCC amenazó el sábado con revocar las licencias de las emisoras por la cobertura [...]