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Pete Hegseth: "Cuanto antes David Ellison se haga cargo de CNN, mejor". La Casa Blanca amenaza a los medios estadounidenses por su cobertura de la guerra en Irán

Pete Hegseth: "Cuanto antes David Ellison se haga cargo de CNN, mejor". La Casa Blanca amenaza a los medios estadounidenses por su cobertura de la guerra en Irán

Ellison, aliado de Trump, es el preferido por adquirir la compañía matriz de la CNN, al parecer ha prometido cambios radicales en la cadena si se cerraba el acuerdo. De hecho, ya colocó a periodistas más conservadores al frente de la cadena CBS News. Otra de las represalias de la administración contra la prensa ha sido el veto a los fotógrafos con el pretexto de que el propio Hegseth aparecía "poco favorecido". Pero las advertencias no se han quedado aquí, la FCC amenazó el sábado con revocar las licencias de las emisoras por la cobertura [...]

| etiquetas: libertadad de prensa , pete hegseth , david ellison , lobby judio , cnn
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6 comentarios
10 2 0 K 146 actualidad
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Alo Mr President!
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JackNorte #3 JackNorte
La libertad que admiran algunos , el faro de la democracia xD
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azathothruna #4 azathothruna
Los maga deben estar contentos con la censura a lo woke, contando lo de epstein :shit:
Muy patriotico y democratico todo :troll:
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Pedro_Bear #1 Pedro_Bear
Toni Cantó, pronto en CNN? {0x1f47b}
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#5 harverto
#1 Alandete ha hecho más méritos, y su dominio del anilingus es legendario.
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MateriaNegra #6 MateriaNegra
Pete Hegseth, ese periodista frustrado que acabó de Secretario de Defensa por razones que la historia juzgará con crueldad, ha tenido una revelación: los titulares negativos los escribe la gente que quiere que América pierda. Por eso propone alternativas más saludables. En lugar de "cinco aviones derribados", algo como "cinco aviones que exploraron el suelo con entusiasmo patriótico". En lugar de "trece soldados muertos", quizás "trece héroes que adelantaron…   » ver todo el comentario
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menéame