Perú inicia redadas y operativos en cárceles tras decretar estado de emergencia

Los militares salieron éste miércoles a las calles de Lima tras la declaratoria de estado de emergencia por la ola de criminalidad. Las fuerzas de seguridad de Perú detuvieron a decenas de personas acusadas de integrar bandas criminales e intervinieron dos prisiones con alto nivel de hacinamiento, en el marco de las primeras acciones del estado de emergencia en Lima y la vecina provincia del Callao. La medida permite restringir derechos como las reuniones o la movilidad en motos y contempla la militarización de las calles limeñas.