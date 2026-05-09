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Las personas con la que Trump no puede negociar

La guerra en Irán ha revelado la verdadera debilidad del presidente Donald Trump. Hay un tipo de persona que realmente lo desconcierta, la persona a la que simplemente no puede comprender: el verdadero creyente. La principal idea política de Trump (y quizá su mayor ventaja) radica en que comprendió que los estadounidenses no éramos lo bastante cínicos respecto a muchos de nuestros políticos.

| etiquetas: trump , eeuu , negociacion , opinion
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3 comentarios
8 1 0 K 107 politica
HeilHynkel #1 HeilHynkel
¿todas? :roll:
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ur_quan_master #2 ur_quan_master
#1 Con ninguna que tenga principios. Con el resto sí. Eso dice el interesante artículo.

Así que si lo extrapolamos a los trumpistas españoles, ya sabemos que es lo que les mueve: el interés propio.
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fofito #3 fofito
Existe un refrán en español que dice "cree el ladrón que todos son de su misma condición".

Pareciera que se hubiera pensado especialmente para Mr. Trump.
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menéame