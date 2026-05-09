Las personas con la que Trump no puede negociar

La guerra en Irán ha revelado la verdadera debilidad del presidente Donald Trump. Hay un tipo de persona que realmente lo desconcierta, la persona a la que simplemente no puede comprender: el verdadero creyente. La principal idea política de Trump (y quizá su mayor ventaja) radica en que comprendió que los estadounidenses no éramos lo bastante cínicos respecto a muchos de nuestros políticos.
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Así que si lo extrapolamos a los trumpistas españoles, ya sabemos que es lo que les mueve: el interés propio.
Pareciera que se hubiera pensado especialmente para Mr. Trump.