Las personas con la que Trump no puede negociar

La guerra en Irán ha revelado la verdadera debilidad del presidente Donald Trump. Hay un tipo de persona que realmente lo desconcierta, la persona a la que simplemente no puede comprender: el verdadero creyente. La principal idea política de Trump (y quizá su mayor ventaja) radica en que comprendió que los estadounidenses no éramos lo bastante cínicos respecto a muchos de nuestros políticos.