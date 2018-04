Una periodista francesa estalla ante el machismo de varios aficionados del Barça en la Copa: "No me toques"

La reportera fue molestada por varios aficionados del Barça, algunos de ellos en evidente estado de embriaguez, en las inmediaciones del Wanda Metropolitano. Primero uno de ellos la cogió el micrófono, algo que no molestó a la periodista. Sin embargo, los hinchas comenzaron a venirse arriba, la empujaron levemente, pasaron por delante de la cámara y, finalmente, uno de ellos la cogió del brazo. La reacción de Marina Lorenzo fue contundente: "no me toques, ¿vale?" dijo de manera contundente y en un perfecto castellano.