El pensamiento lateral de una niña muestra como los adultos no vemos que muchos ejercicios están mal planteados

Pregunta de un ejercicio para niños de siete años: ¿cuántos perros salen de la caja? Si ves la imagen, tu cerebro adulto supondrá que los cuatro perros dibujados saltando desde la caja han escapado de allí, y dirás cuatro. Pero Marina se toma el sentido de la pregunta literalmente, y responde: "no he visto cuál ha salido de la caja y cuál no". ¿Quién de los dos tiene razón?