Paul Weller denuncia a sus contables por «abandonarle» tras apoyar a Gaza

Paul Weller ha presentado una demanda por discriminación contra la firma que gestionaba sus cuentas, Harris and Trotter. La firma de contabilidad y asesoría fiscal decidió dejar de trabajar con Weller después de que el músico manifestara públicamente que Israel está «cometiendo un genocidio» contra Palestina y defendiera el derecho de Palestina a la «autodeterminación». La firma legal considera que las declaraciones de Weller, particularmente las que acusan a Israel de perpetrar un genocidio, son expresamente «contrarias a Israel» y que, «como