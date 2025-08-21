edición general
Paul Weller denuncia a sus contables por «abandonarle» tras apoyar a Gaza

Paul Weller ha presentado una demanda por discriminación contra la firma que gestionaba sus cuentas, Harris and Trotter. La firma de contabilidad y asesoría fiscal decidió dejar de trabajar con Weller después de que el músico manifestara públicamente que Israel está «cometiendo un genocidio» contra Palestina y defendiera el derecho de Palestina a la «autodeterminación». La firma legal considera que las declaraciones de Weller, particularmente las que acusan a Israel de perpetrar un genocidio, son expresamente «contrarias a Israel» y que, «como

| etiquetas: paul weller , demanda , contables , harris and trotter , gaza
antesdarle #1 antesdarle
son expresamente «contrarias a Israel» Por supuesto que son contrarias en el momento que Israel está cometiendo un genocidio. El mundo al revés. Oye no me llames genocida que me ofendo, porque soy un genocida pero tengo mis sentimientos. :palm:
MoussaZy #2 MoussaZy
Y aún así, hay currantes que doblan el lomo de sol a sol apoyando a los genocidas.
#3 luckyy
Se creen estos putos nazis que van a silenciar el genocidio!!!
capitan__nemo #4 capitan__nemo *
¿Son judios los dueños, accionistas y jefes de la empresa contable?
Si no ¿qué conexion tienen con los israelies?
zanguangaco #5 zanguangaco
#4 Del artículo: "La firma legal considera que las declaraciones de Weller, particularmente las que acusan a Israel de perpetrar un genocidio, son expresamente «contrarias a Israel» y que, «como firma con raíces judías y muchos socios judíos, no estamos dispuestos a colaborar con alguien que sostenga estas opiniones»."
