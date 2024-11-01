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Patente de Google sobre cómo redirigir a los usuarios a páginas generadas por IA en lugar de a tu sitio web [ENG]

Patente de Google sobre cómo redirigir a los usuarios a páginas generadas por IA en lugar de a tu sitio web [ENG]

Existe una patente de Google denominada «Página de contenido generado por IA adaptada a un usuario específico». En ella se describe el uso de la IA para crear páginas de destino personalizadas y, cuando un usuario realiza una búsqueda, Google Search le redirige a la página generada por IA en lugar de a la página del sitio web de la empresa. En lugar de limitarse a redirigir al usuario a una página de inicio, el sistema genera dinámicamente una página que se ajusta específicamente a la intención del usuario y se la muestra.

| etiquetas: google , patente , ia , contenido
6 2 0 K 81 tecnología
5 comentarios
6 2 0 K 81 tecnología
emmett_brown #1 emmett_brown
Internet está perdiendo su utilidad. Shitificación en estado puro.
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#2 capitan.meneito
#1 Shiternet
4 K 52
tul #3 tul
#1 hay internet mas alla de google, meta, amazon y demas multinacionales mierderas
1 K 16
RoterHahn #4 RoterHahn
#3
Pues vete soltando la tela, que aqui tienes a un inepto que aparte de utilizar duckduckgo como buscador... No tiene ni pajolera idea.
0 K 15
#5 UNX
#3 En un mundo ideal, la gente migraría a alternativas más decentralizadas, pero en la práctica estas nunca despegan.
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menéame