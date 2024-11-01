Patente de Google sobre cómo redirigir a los usuarios a páginas generadas por IA en lugar de a tu sitio web [ENG]

Existe una patente de Google denominada «Página de contenido generado por IA adaptada a un usuario específico». En ella se describe el uso de la IA para crear páginas de destino personalizadas y, cuando un usuario realiza una búsqueda, Google Search le redirige a la página generada por IA en lugar de a la página del sitio web de la empresa. En lugar de limitarse a redirigir al usuario a una página de inicio, el sistema genera dinámicamente una página que se ajusta específicamente a la intención del usuario y se la muestra.