edición general
4 meneos
6 clics

Pascual Bezoya podría embotellar agua contaminada por los incendios forestales

El agua mineral concedida al grupo Pascual Bezoya por la Dirección General de Energía y Minas de la Junta, en la localidad de Quintanilla de Flórez (Quintana y Congosto), procede del acuífero de la Maragatería que, según informe de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), está potencialmente contaminado por los incendios forestales que asolaron la provincia de León el pasado verano.

| etiquetas: ecologistas en accion , pascual , bezoya , acuiferos , contaminacion
3 1 0 K 48 actualidad
7 comentarios
3 1 0 K 48 actualidad
Cuchipanda #6 Cuchipanda
#5 claro, cuando tengan las 2000 hectáreas patas arriba, hayan trastocado el modus vivendi ecosocial, tengan un fucktron de megatrones de unidades embotelladas y ya no haya vuelta atrás... entonces vamos y analizamos una botella a ver que pasa. Es lo más lógico del mundo. Lo de actuar preventivamente ante posibles señales de alarma es de cobardes.
0 K 11
taSanás #7 taSanás *
#6 no, lo lógico es lanzar acusaciones veladas y con 0 pruebas
0 K 7
taSanás #1 taSanás
Podría?
0 K 7
Cuchipanda #4 Cuchipanda
#1 La Dirección General de Minas resolvió este requerimiento de Ecologistas en Acción argumentado que “no existe precepto legal que obligue a iniciar un procedimiento de comprobación de la calidad de las aguas de las Declaraciones de Agua Mineral otorgadas, ni de la suspensión cautelar de las mismas”, amparándose en la vigente Ley de Minas, una obsoleta norma preconstitucional del año 1973 que en ningún caso tiene en consideración el impacto sobre el medio ambiente de las explotaciones

…   » ver todo el comentario
0 K 11
taSanás #5 taSanás
#4 si creen que el agua está mal, notario al supermercado, y análisis en un laboratorio acreditado. Si sale mal la prueba se repite, y si vuelve a salir mal, se denuncia ante el organismo competente o un juez

Lo demás es tirar la piedra y esconder la mano
0 K 7

menéame