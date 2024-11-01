Pascual Bezoya podría embotellar agua contaminada por los incendios forestales

El agua mineral concedida al grupo Pascual Bezoya por la Dirección General de Energía y Minas de la Junta, en la localidad de Quintanilla de Flórez (Quintana y Congosto), procede del acuífero de la Maragatería que, según informe de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), está potencialmente contaminado por los incendios forestales que asolaron la provincia de León el pasado verano.