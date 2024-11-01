Parques de atracciones desaparecidos en Barcelona que hicieron historia

Entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XX, cuando Barcelona vivió su época más esplendorosa. Además de circos ambulantes que visitaban la ciudad, los barceloneses pudieron disfrutar del arte circense de forma permanente en el Circo Ecuestre Barcelonés y en el Teatro Circo Olympia. Pero Barcelona también ha sido, y es con el parque de atracciones del Tibidabo, un referente histórico si hablamos de parques de atracciones.