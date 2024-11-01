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Parlamentarios de Irán proponen imponer el pago de tasas a los buques que pasen por el estrecho de Ormuz

Parlamentarios de Irán proponen imponer el pago de tasas a los buques que pasen por el estrecho de Ormuz

Un grupo de parlamentarios de Irán han propuesto un plan para imponer el pago de tasas a los barcos que pasen a través del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio internacional, en el marco de la respuesta de Teherán a la ofensiva desatada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

| etiquetas: parlamentarios de irán , pago de tasas , buques , ormuz
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6 comentarios
5 1 0 K 93 actualidad
#1 exeware
Quieren poner tarifas? Será divertido ver como Trump critica el uso de tarifas...
1 K 29
HeilHynkel #3 HeilHynkel *
#1

Falso amigo del inglés al español:
- Tariff --> arancel (lo paga quien importa)

Lo que dicen los iraníes es cobrar un peaje (lo pagan los de fuera) Me parece bien .. que el resto del mundo sepa lo que sufrimos los asturianos en el Huerna gracias a Cascotes.
1 K 20
#6 exeware
#3 El Huerna deberia ser de pago direccion al buen tiempo y viceversa.
0 K 9
#2 Nasser
Me parece estupendo y que le pasen la factura al Trumpeta.:troll:
0 K 20
#5 drstrangelove
Aranceles inversos, sanciones en diferido...ya me imagino los titulares de la "prensa libre".
0 K 11
ElenaCoures1 #4 ElenaCoures1
No se como no se les había ocurrido antes, por ejemplo en la guerra con Irak
0 K 6

menéame