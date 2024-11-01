Parlamentarios de Irán proponen imponer el pago de tasas a los buques que pasen por el estrecho de Ormuz

Un grupo de parlamentarios de Irán han propuesto un plan para imponer el pago de tasas a los barcos que pasen a través del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio internacional, en el marco de la respuesta de Teherán a la ofensiva desatada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.
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Falso amigo del inglés al español:
- Tariff --> arancel (lo paga quien importa)
Lo que dicen los iraníes es cobrar un peaje (lo pagan los de fuera) Me parece bien .. que el resto del mundo sepa lo que sufrimos los asturianos en el Huerna gracias a Cascotes.