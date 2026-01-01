Parejas sustitutas, caballos, MDMA y tecnología para la salud mental

“ Tras el 7 de octubre, la innovación convierte a Israel en un 'laboratorio' mundial para la terapia del trauma ”. la periodista no se detiene a explicar el trasfondo de aquel ataque, mucho menos a ponderar el trauma que la colonización, el cerco y los dos años de intensificación del genocidio en Gaza han podido suponer sobre la población palestina. Su agenda es otra: explorar el sufrimiento emocional que sufre la ciudadanía israelí y cómo este “estado de trauma nacional” puede potenciar el “liderazgo” del país en el ámbito de la salud mental.