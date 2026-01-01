edición general
Parejas sustitutas, caballos, MDMA y tecnología para la salud mental

“ Tras el 7 de octubre, la innovación convierte a Israel en un 'laboratorio' mundial para la terapia del trauma ”. la periodista no se detiene a explicar el trasfondo de aquel ataque, mucho menos a ponderar el trauma que la colonización, el cerco y los dos años de intensificación del genocidio en Gaza han podido suponer sobre la población palestina. Su agenda es otra: explorar el sufrimiento emocional que sufre la ciudadanía israelí y cómo este “estado de trauma nacional” puede potenciar el “liderazgo” del país en el ámbito de la salud mental.

El trauma del sádico verdugo sanguinario... Si aun querrán que nos compadezcamos los muy hijos de la peste.
#1 Si, como otros que hacen películas mostrando el sufrimiento de sus soldados en las carnicerías
Putas y drogas para recuperarse de la batalla. Infalible.
