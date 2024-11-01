El parásito que tiene un tercio de la población mundial actúa en el cerebro humano de formas que no imaginábamos

Toxoplasma gondii, un agente patógeno que reside de forma permanente en el cerebro de millones de personas, presenta una actividad biológica mucho más intensa de lo que la comunidad científica estimaba hasta la fecha. Así lo asegura un equipo de investigadores de la Universidad de California, Riverside, que ha publicado un estudio en la revista Nature Communications que redefine nuestra comprensión sobre esta infección crónica. Sus resultados sostienen que mantiene una actividad residual constante en el tejido cerebral de los huéspedes