Pánico en una excursión: el video del momento en el que un grupo de orcas ataca y hunde un yate

Lo que iba a ser una agradable excursión para disfrutar un soleado día en la costa portuguesa, terminó en un improvisado rescate para sacar a tiempo a los turistas de un embarcación pronto a hundirse. Pero, ¿qué provocó el hundimiento del yate repleto de personas? Nada más y nada menos que fuertes golpes de orcas. Por muy extraño que parezca, este tipo de episodios se están convirtiendo cada vez más en noticias recurrentes. Es que desde el año 2020 se han registrado varias embarcaciones de la costa ibérica afectadas por el nuevo comportamiento.

#2 sarri
#8 Visca *
El atlántico esta lleno de micrófonos, con cientos de kilómetros de rango cada uno (el agua al ser incompresible es un magnifico medio acústico). Tener esas orcas localizadas en una app (en tiempo real o solo pocos minutos de margen), es una trivialidad. Ello permitiría evitarlas, pero hay una dejadez máxima desde las instituciones para ello inexplicable. En cambio hay que recurrir al mapa de Orca Ibérica que se actualiza solo cuando hay interacciones graves, y con tanto espacio el rango de las…  media   » ver todo el comentario
crob #7 crob
quizás la paradoja de fermi encuentra su respuesta en fenómenos má sutiles de lo sospechado
TripleXXX #9 TripleXXX
#7 So long and thanks for the fish.
#5 Albarkas
Si se hubiesen puesto a cantar fados, los pescaditos se habrían marchado rápidamente :troll:
#1 harverto
¿Las orcas tienen tiktok?
woody_alien #11 woody_alien
Orcanización criminal.
Pertinax #4 Pertinax
Técnicamente, son okupas.
Mimaus #3 Mimaus
Están jugando, no se los han comido.
#10 BurraPeideira_
#3 Sabiendo cómo juegan con las focas no creo que esa explicación tranquilice a nadie.

Mirad el vídeo porque el artículo es puta mierda.
