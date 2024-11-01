Pánico en una excursión: el video del momento en el que un grupo de orcas ataca y hunde un yate  

Lo que iba a ser una agradable excursión para disfrutar un soleado día en la costa portuguesa, terminó en un improvisado rescate para sacar a tiempo a los turistas de un embarcación pronto a hundirse. Pero, ¿qué provocó el hundimiento del yate repleto de personas? Nada más y nada menos que fuertes golpes de orcas. Por muy extraño que parezca, este tipo de episodios se están convirtiendo cada vez más en noticias recurrentes. Es que desde el año 2020 se han registrado varias embarcaciones de la costa ibérica afectadas por el nuevo comportamiento.
