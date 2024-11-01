edición general
10 meneos
12 clics
Palestina desaparece: el proyecto del Gran Israel y la transformación forzada de Gaza y Cisjordania

Palestina desaparece: el proyecto del Gran Israel y la transformación forzada de Gaza y Cisjordania  

Israel impulsa un rediseño territorial que haría inviable un Estado palestino: la ocupación total de Gaza para convertirla en una “riviera” tecnológica, y un gran asentamiento en la zona E1 —entre Jerusalén Este y la colonia judía Ma’ale Adumim— que partiría Cisjordania en dos. Dos proyectos que se enmarcan en el concepto de “Gran Israel”: una idea a la que Benjamín Netanyahu mostró afinidad en una entrevista.

| etiquetas: palestina , israel , genocidio , colonialismo , gran israel
8 2 0 K 123 Palestina
8 comentarios
8 2 0 K 123 Palestina
pitercio #6 pitercio
El gran cáncer de Israel o la gran mierda de Israel o el puto pozo muerto del desierto africano, plagado de gentuza criminal y racista a la que hay que despreciar por los restos... pero es muy largo para los mapas.
0 K 12
ur_quan_master #4 ur_quan_master
El gran Israel acabará como el tercer Reich.
0 K 11
fofito #2 fofito
Palestina, ciudad de vacaciones.

También con opción de multipropiedad, infórmate.
0 K 11
BastardWolf #3 BastardWolf *
#2 si claro, estoy como loco por compartir una propiedad vacacional con una familia de israelitas. Son taaaaan de fiar...
0 K 13
fofito #8 fofito
#3 Es un valor seguro.
Próximamente incluirán proyectos en Cisjordania y las zonas limítrofes del resto de países fronterizos.


Con el aval de la FED,que siempre es una garantía.
0 K 11
alcama #5 alcama
Reportado por xenofobia. Condenar los bombardeos en Gaza no significa tener que estigmatizar a todo israelí
0 K 5
alcama #1 alcama
Ya , pero llamamos "asesinos" al equipo Movistar. Eso que se llevan
1 K -15

menéame