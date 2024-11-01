Palestina desaparece: el proyecto del Gran Israel y la transformación forzada de Gaza y Cisjordania  

Israel impulsa un rediseño territorial que haría inviable un Estado palestino: la ocupación total de Gaza para convertirla en una “riviera” tecnológica, y un gran asentamiento en la zona E1 —entre Jerusalén Este y la colonia judía Ma’ale Adumim— que partiría Cisjordania en dos. Dos proyectos que se enmarcan en el concepto de “Gran Israel”: una idea a la que Benjamín Netanyahu mostró afinidad en una entrevista.