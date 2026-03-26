Palantir, el primer ganador de la guerra de Irán

La empresa del magnate ultra Peter Thiel está detrás de la IA empleada por EE.UU. en su campaña militar. En su fase inicial, la operación Furia Épica hizo honor a su nombre. Solo en los cuatro primeros días de ofensiva, Estados Unidos aseguró haber alcanzado más de 2.000 objetivos en territorio iraní. Lo nunca visto. En la guerra de Siria, se necesitaron seis meses para alcanzar esa cifra. Este ritmo vertiginoso se explica por el uso de la inteligencia artificial.
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2) Es curioso como el país que lleva entre 40 y 50 años siendo bombardeado cada poco por Israel, mucho aún crean que tenían instalaciones o equipo importante en superficie, y ni mucho menos 2.000 objetivos militares "jugosos". Por si viene uno, "pues se están cargando a muchos comandantes y blabla", literalmente los están matando en sus casas, no tienen miedo… » ver todo el comentario