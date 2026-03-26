Palantir, el primer ganador de la guerra de Irán

La empresa del magnate ultra Peter Thiel está detrás de la IA empleada por EE.UU. en su campaña militar. En su fase inicial, la operación Furia Épica hizo honor a su nombre. Solo en los cuatro primeros días de ofensiva, Estados Unidos aseguró haber alcanzado más de 2.000 objetivos en territorio iraní. Lo nunca visto. En la guerra de Siria, se necesitaron seis meses para alcanzar esa cifra. Este ritmo vertiginoso se explica por el uso de la inteligencia artificial.