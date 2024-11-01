·
main action
9
meneos
5
clics
Palantir paga cero impuestos federales sobre la renta a pesar del crecimiento explosivo, en gran parte debido a la ley fiscal de Trump (EN)
Palantir declaró unos ingresos de 1500 millones de dólares en Estados Unidos, pero no pagó ni un solo centavo en concepto de impuesto federal sobre la renta en 2025.
#1
Rayder
Vaya, que sorpresa.
3
K
60
#2
pepel
Trump paga 0 impuestos.
0
K
19
#7
Tarod
*
Los ingresos no cuentan. Solo los beneficios. Igual que aqui
0
K
13
#6
Dav3n
#5
Exacto, es que los servicios de control de masas se deberían tratar como servicios básicos.
De qué otra forma sino podrán controlar la que se va a liar cuando la IA vaya dejando a la gente sin empleo?
Tiene bastante lógica desde su perspectiva
0
K
12
#8
Arkhan
#6
Totalmente, tienen que tener contentos a los perros que les van a hacer el trabajo sucio.
0
K
11
#3
Arkhan
Supongo que con la de servicios que estará haciendo esa empresa para el país alguna contraprestación tienen que tener, además de los contratos millonarios que estarán firmando con ellos.
0
K
11
#4
Tkachenko
#3
para el país
0
K
20
#5
Arkhan
#4
Técnicamente está sirviendo a la élite política que la ciudadanía estadounidense ha pedido tener.
0
K
11
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
