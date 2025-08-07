Paco Cabezas, director de 'Miércoles' "Tim Burton es como un adolescente encerrado en su cuarto con sus pasiones"

El director sevillano, que ha dirigido dos capítulos de la serie de Netflix, ha hablado sobre Tim Burton. "Conocer a Tim Burton fue un placer. Es como un adolescente encerrado en su cuarto con sus pasiones", ha contado Cabezas. Para el director, trabajar con Burton fue una experiencia muy agradable, tanto que su trabajo se convirtió en "un juego". Paco Cabezas afirma que secreto del éxito de este personaje es que dice todo lo que el resto no se atreve a decir. "Todos somos unos inadaptados y nos sentimos en algún momento aislados de la sociedad