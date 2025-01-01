Pac-Man cumple 45 años: el secreto detrás del videojuego que conquistó al mundo

Pocos videojuegos han logrado lo que Pac-Man: trascender su tiempo y su tecnología para convertirse en icono cultural y científico. Creado en Japón a finales de los 70, este círculo amarillo devorador de píldoras y perseguido por fantasmas revolucionó la forma de jugar. Hoy, tras más de cuatro décadas, sigue inspirando nuevas versiones, estudios científicos y una nostalgia que conecta a generaciones enteras. Su historia es tan sorprendente como adictiva. Todo comenzó con una pizza incompleta. Toru Iwatani, diseñador japonés, vio...