Óscar Puente visita la nueva estación de Murcia del Carmen y anuncia su puesta en servicio para 2026 tras una inversión de 600 millones de euros | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

El ministro de Transportes y MS ha visitado la nueva vía de la estación que, junto al resto de infraestructura ferroviaria, se encuentra ejecutada ya al 95%. El futuro corredor tendrá una longitud de 6,6 km, mientras que la nueva estación Murcia del Carmen contará con una superficie de 4.400 m2 plenamente accesibles y sostenibles. El Gobierno ha invertido desde 2018 más de 2.200 millones de euros en la movilidad de la Región de Murcia, más de 1.100 destinados al ferrocarril.

#1 Leon_Bocanegra
Durante años luchando por el soterramiento mientras el PP se reía en sus caras. Nada más cambiar de gobierno se aprobó el soterramiento.
Que nos va a deparar esto a los murcianos? Otros 4 años más de gobierno PP/Vox
