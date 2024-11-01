Óscar Puente visita la nueva estación de Murcia del Carmen y anuncia su puesta en servicio para 2026 tras una inversión de 600 millones de euros | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

El ministro de Transportes y MS ha visitado la nueva vía de la estación que, junto al resto de infraestructura ferroviaria, se encuentra ejecutada ya al 95%. El futuro corredor tendrá una longitud de 6,6 km, mientras que la nueva estación Murcia del Carmen contará con una superficie de 4.400 m2 plenamente accesibles y sostenibles. El Gobierno ha invertido desde 2018 más de 2.200 millones de euros en la movilidad de la Región de Murcia, más de 1.100 destinados al ferrocarril.