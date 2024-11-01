Los Óscar se mudan a YouTube y rompen su histórico vínculo con ABC

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció un acuerdo histórico: a partir de 2029, la transmisión de los Premios Oscar dejará de emitirse por ABC y pasará a YouTube. El contrato se extenderá hasta 2033 e incluye la ceremonia principal, la alfombra roja y todo el contenido detrás de escena. La cobertura estará disponible en vivo, de forma gratuita y a nivel mundial. Desde 1976, los Oscar se transmitían por ABC. Con este cambio, la Academia apuesta por el alcance global de YouTube, en momento en el que los shares televisivos caen.