Oriol Junqueras: "No va a haber una huida de empresas de Cataluña"

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha asegurado hoy que "no va a haber una huida de empresas de Cataluña". En declaraciones a La Sexta, Junqueras no ha dado por hecho que el Banco Sabadell vaya a mover su sede social de Cataluña. "Ya veremos. Vaticinios de este tipo se han hecho otras veces y de momento no han sucedido nunca". Estamos "en una economía abierta y global, donde cualquier empresa trabaja con bancos de todo el mundo".