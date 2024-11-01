Ordenan reabrir la causa de Marta del Castillo por la polémica sobre el perito del móvil de Rancaño

La Audiencia de Sevilla tratará de determinar si el informe pericial sobre el teléfono de Miguel Carcaño fue encargado judicialmente y si los autores cuentan con titulación oficial. La Audiencia Provincial de Sevilla ha revocado el archivo de la causa contra Manuel Huerta, responsable de Lazarus Technology, quien realizó el polémico informe pericial del teléfono móvil de Miguel Carcaño en el caso Marta del Castillo. Según ha podido conocer Europa Press, el tribunal ha estimado el recurso de apelación presentado por Pedro de la Torre, decano....