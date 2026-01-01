Los operadores indios de KFC y Pizza Hut se fusionarán en un acuerdo de $ 934 millones (IN)

Los operadores indios de KFC y Pizza Hut Zafiran alimentos se fusionarán en un acuerdo de $ 934 millones, creando una potencia de franquicia de comida rápida en el país más poblado del mundo. El acuerdo se produce cuando los franquiciados de comida rápida de la India se enfrentan a mayores costos, lo que desacelera las ventas y el margen de negocio, mientras se enfrenta a una dura competencia de McDonald's y de Domino's en un mercado donde los consumidores están reduciendo el gasto no esencial.