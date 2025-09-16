edición general
Una operación ucraniana mata a soldados rusos en Vladivostok, 6000 km

Un número indeterminado de soldados rusos han muerto en varias explosiones registradas en las instalaciones militares de Vladivostok, en el extremo oriental de Rusia. Las instalaciones atacadas albergaban dos unidades del Ejército ruso que han participado en la conquista de territorio en Ucrania, según ha señalado a medios ucranianos como ‘Ukrainska Pravda’ y ‘Ukrinform’ una fuente de la inteligencia militar ucraniana (GUR).

cosmonauta #1 cosmonauta
Les han pegado un buen palo. ¡En el otro lado del mundo!
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
#1 El clásico ataque por sorpresa en la retaguardia, con la pequeña inconveniencia del la inmensidad del territorio ruso.
A.more #4 A.more
A ver si vemos lo mismo con los genocidas y los vemos cayendo en todas partes
luiggi #6 luiggi
#4 Precisamente uno de los objetivos era un batallón ruso acusado de crímenes de guerra en Ucrania
#9 sarri
#6 Perfecto, un puñao de criminales menos.
Ahora falta tirarle unos misilazos a las bases de las IOF y alguno a la Kneset...
wata #7 wata
Y tenemos que creer que lo han hecho los ucranianos sin ayuda de nadie?
victorjba #10 victorjba
Y con esto tienes que destinar un montón de medios a proteger medio mundo porque te pueden crujir en cualquier parte.
Pertinax #2 Pertinax
En dos semanas reponen.
ElenaCoures1 #8 ElenaCoures1 *
Ciudadanos rusos, Ucrania muerde
La operación especial rusa se convirtió en cagada especial. Bueno es que se les recuerde cada poco tiempo
mikhailkalinin #3 mikhailkalinin
¿No les ha puesto el politburó una tele en color?
