Una operación ucraniana mata a soldados rusos en Vladivostok, 6000 km

Un número indeterminado de soldados rusos han muerto en varias explosiones registradas en las instalaciones militares de Vladivostok, en el extremo oriental de Rusia. Las instalaciones atacadas albergaban dos unidades del Ejército ruso que han participado en la conquista de territorio en Ucrania, según ha señalado a medios ucranianos como ‘Ukrainska Pravda’ y ‘Ukrinform’ una fuente de la inteligencia militar ucraniana (GUR).